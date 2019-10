Isis conferma la morte di al Baghdadi

Dall'arriva ladelladi ale del portavoce dello Stato islamico al Muhajir. L'annuncio è stato dato in un messaggio audio diffuso dall'organo di propaganda jihadista al Furqan. Il nuovo portavoce dell'ha anche annunciato il nome del successore di al: Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi. Il capo del Califfato è stato ucciso nei giorni scorsi in un raid Usa in Siria.(Di giovedì 31 ottobre 2019)