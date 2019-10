Alessandro Zarino sceglie Veronica | colpo di scena a Uomini e Donne

Uomini e Donne - Alessandro Zarino : Giulio Raselli conoscerebbe già Veronica Fedolfi : Nella registrazione del Trono Classico del 24 ottobre sono uscite fuori due segnalazioni sul tronista Giulio Raselli. Secondo la corteggiatrice Giovanna infatti Giulio conoscerebbe già la sua corteggiatrice Giulia, con cui pare abbia un ottimo feeling. L'insinuazione deriva dal fatto che i due si seguono su Instagram da molto prima del trono e questo non sarebbe corretto nei confronti delle altre corteggiatrici. La seconda segnalazione, quella ...

GIOVANNA E Alessandro ZARINO/ Uomini e donne - Giulio : 'che roba triste che vedo' : GIOVANNA esce con ALESSANDRO ZARINO nella puntata del trono classico di Uomini e donne del 18 ottobre e Giulio Raselli la elimina schifato.

Veronica Burchielli : Ecco Cosa Penso di Alessandro Zarino e Giulio Raselli! : Uomini e Donne: Veronica Burchielli è la pretendente contesa da Giulio Raselli ed Alessandro Zarino. La bella studentessa in un’intervista spiega che Cosa le piace di più dei due tronisti! Veronica Burchielli a Uomini e Donne è uscita in esterna con Alessandro Zarino e Giulio Raselli. La pretendente spiega in un’intervista che in passato era insicura, non riusciva a vedersi bella. Confida anche quali caratteristiche deve avere, ...

Anticipazioni Uomini e donne del 18 ottobre : Veronica litiga con Alessandro Zarino : Archiviata la divertente puntata dedicata ai protagonisti di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 18 ottobre a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà dedicato completamente alle vicende dei tronisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, orfani dell'ex collega Sara Tozzi, che la scorsa settimana ha concluso la sua avventura televisiva. Chi si aspetta la presentazione di una sua ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino su Giulio : “Ha una maschera” : Alessandro Zarino di Uomini e Donne parla di Giulio Raselli: “A volte ha modi irruenti” Il tronista Alessandro Zarino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E ovviamente il giovane ragazzo napoletano ha parlato della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, non nascondendo di essere stato assai agitato nelle prime puntate. Tuttavia adesso il ragazzo ormai si è sciolto, prendendo ...

Uomini e Donne anticipazioni : Alessandro Zarino beffa Giulio Raselli : Uomini e Donne: Alessandro Zarino lancia una frecciata a Giulio Raselli “L’unica cosa che sai fare è fare le battutine”. Saranno queste le parole di Alessandro Zarino per Giulio Raselli oggi a Uomini e Donne. L’ex tentatore di Jessica Battistello lancerà una frecciata al compagno di trono che, attraverso battute velenose, nasconderebbe l’interesse per Veronica. A scatenare la baruffa tra i due protagonisti del ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 ottobre : Veronica si dichiara per Alessandro Zarino : Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Uomini e donne, con la seconda puntata dedicata al Trono Classico. Dopo l'addio di Sara Tozzi, la parola passerà ai suoi colleghi Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli che continueranno il loro percorso di conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici. Ampio spazio verrà riservato a Veronica che, dopo alcune puntate in cui ha ammesso di essere indecisa, si ...

Uomini e Donne/ Alessandro Zarino - confessioni sul padre commuovono - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

Alessandro Zarino padre - il tronista quasi in lacrime : il passato riemerge : Storia Alessandro Zarino, passato difficile per il tronista di Uomini e Donne Forse sarete d’accordo con noi quando diciamo che Alessandro Zarino non è uscito al meglio a Temptation Island, nel senso che abbiam visto senz’altro il suo affetto sincero nei confronti di Jessica Battistello ma non sapevamo molto sulla sua vita e sul suo […] L'articolo Alessandro Zarino padre, il tronista quasi in lacrime: il passato riemerge ...

Alessandro Zarino prima di Uomini e Donne : “Non temo il pubblico” : Uomini e Donne: Alessandro Zarino fa un’ammissione prima del debutto Alessandro Zarino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ci siamo, tra poco ore debutterà sul piccolo la schermo la nuova edizione del Trono Classico e Alessandro non vede l’ora di mettersi in gioco. Volto già noto al pubblico del piccolo schermo, grazie alla sua esperienza a Temptation Island con Jessica Battistello, il modello si è lasciato intervistare dal ...

Alessandro Zarino : Chi è il Nuovo Tronista di Uomini e Donne! : Alessandro Zarino: la vita privata e lavorativa del futuro Tronista di Uomini e Donne, che torna in televisione dopo l’esperienza a Temptation Island. Forse il nome di Alessandro Zarino non è Nuovo per coloro che seguono Mediaset e nello specifico i programmi di Maria De Filippi. Effettivamente, chi crede di aver già sentito questo nome non si sbaglia: Zarino ha preso parte a Temptation Island 2019 quasi conquistando Jessica Battistello. ...

Alessandro Zarino/ Il tronista del Trono Classico elimina Sara... - Uomini e Donne - : Alessandro Zarino, Uomini e Donne: il tronista si è reso protagonista della prima eliminazione all'interno del programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne comincia il 16 settembre : Alessandro Zarino cerca la sua prima vera storia : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Il programma condotto da Maria De Filippi riprenderà il suo posto nella rete ammiraglia a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45, concentrandosi come abitudine sulle vicende del Trono Classico e Over. In attesa di scoprire quale delle due versioni aprirà la stagione 2019-20, i telespettatori hanno già avuto la possibilità di scoprire qualche ...

Uomini e Donne/ Alessandro Zarino : 'Avevo cattivi giri...' - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico: ecco tutte le notizie sugli ex e gli attuali protagonisti del dating show in onda su Canale 5.