Una seconda stagione di The End of the F***ing World più dark e misteriosa nel trailer

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Coldelladi The End of the, Netflix svela le prime immagini del nuovo capitolo dell'acclamata serie, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da martedì 5 novembre. Come già ampiamente anticipato dalle notizie sul cast della, sarà Alyssa (Jessica Barden) la protagonista dei nuovi episodi, affiancata da una new entry che prende il posto di Alex Lawther. Laparte da Alyssa alle prese con le ripercussioni degli eventi del finale della prima, che si era conclusa con James in fuga sulla spiaggia, rincorso e mirato dagli spari della polizia. Il, non mostrando James se non nei ricordi di Alyssa, sembra confermare il tragico destino del protagonista, mentre presenta un nuovo volto cruciale per questa. Nei nuovi episodi di The End of the, debutta un nuovo ...

Confindustria : ?? Sono aperte le iscrizioni per #Connext2020 Molte le novità di questa seconda edizione. Entra a far parte di una g… - lofioramonti : Ho firmato con @Roberto_Fico e @AlfonsoBonafede il Protocollo per l’avvio di nuovi incontri con le scuole degli ist… - fattoquotidiano : Boom di ascolti per il Nove: Fratelli di Crozza record stagionale. E per Accordi & Disaccordi una seconda serata da… -