Giulia De Lellis e Iannone secondo ' Chi' starebbero insieme per ripicca a Belen e Damante

Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante con Belen? Il gossip : Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con Belen Rodriguez? L’indiscrezione choc Oggi il settimanale Chi ha riportato un gossip che se confermato avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo le indiscrezioni raccolte dal popolare settimanale diretto da Alfonso Signorini pare che circa un anno fa Belen Rodriguez e Andrea Damante abbiano avuto una piccola storia clandestina. Perchè clandestina? Perchè i due, in quel periodo, ...

Enrico Oetiker de Il Paradiso delle Signore : “Donna ideale? Giulia De Lellis” : Il Paradiso delle Signore: l’attore di Riccardo Guarnieri parla della sua donna ideale È un periodo d’oro per Enrico Oetiker. L’attore italo-svizzero è tornato in tv ne Il Paradiso delle Signore, dove indossa i panni del ricco Riccardo Guarnieri dal 2018. Ma presto il 28enne sarà pure sul grande schermo, visto che è stato scelto […] L'articolo Enrico Oetiker de Il Paradiso delle Signore: “Donna ideale? Giulia De ...

U&D - Andrea Damante è pazzo di Chiara Montemurro - la sosia di Giulia De Lellis : Dopo aver chiuso il capitolo di Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra che stia facendo sul serio e la conferma arriva proprio dal suo profilo Instagram dove ha postato un video in camera da letto in compagnia di una bellissima ragazza mora: si tratta di Chiara Montemurro. Classe 1995, Chiara vive e lavora a Roma con i suoi genitori e sua sorella Stefania ed è un vero e proprio spettacolo della natura. Capelli lunghi e castani, occhi marroni e ...

La ghostwriter di Giulia De Lellis : Avevo un blog anonimo. Il mio capo non poteva leggere dei tipi di pene che descrivevo : Il libro di Giulia De Lellis è stato un gran successo. Lei non se lo aspettava, le malelingue neppure e invece tutti quelli che lo hanno letto si sono ritrovati nelle sue parole. Nei suoi nervosismi, nei suoi "colpi di testa" e nella sua sofferenza. Ora, a dire qualcosa in più è la coautrice di Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Intervistata da IlMessaggero, non ha freni, ma soprattutto non ha problemi a spiegare il suo ...

Una Vita in Bianco : Due Attori di Un Posto al Sole Protagonisti Con Giulia De Lellis! : Un Posto al Sole gossip: Luca Turco e Ludovica Bizzaglia prendono parte ad una webserie prodotta da Maria De Filippi insieme alla famosissima Giulia De Lellis. Ecco di cosa si tratta esattamente! Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, uno dei due Protagonisti più amati di Un Posto al Sole, sono destinati a debuttare come Attori stavolta in una webserie. Accanto a loro ci sarà Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché nota ...

Un posto al sole : LUCA TURCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia in “Una vita in bianco” : Dopo tanti anni a Un posto al sole, ora vediamo l’amatissimo LUCA TURCO (interprete di Niko Poggi nella soap) anche in una web series su Witty Tv: Una vita in bianco. Abbiamo incontrato LUCA per chiedergli notizie e curiosità su questo suo nuovo impegno professionale. LUCA, a parte UPAS, su Witty Tv sei il protagonista maschile della web series UNA vita IN BIANCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia. Come sei stato scelto? Mi hanno ...

Diletta Leotta “sfida” Giulia De Lellis : Secondo le “Chicche di gossip” di Chi, Diletta Leotta sarebbe pronta a raccontare in un libro la sua vita. La “sfida” che i giornali di gossip intravedono è quella tra la bionda conduttrice di Dazn e Giulia De Lellis, in vetta alle classifiche con il suo “Le corna stanno bene su tutto”. Anche perché, stando ai rumors, tra le due non correrebbe buon sangue: il motivo? Un like che Andrea Iannone, attuale ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - amore al settimo cielo in Australia : Se qualcuno all’inizio poteva pensare che l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone potesse durare un battito di ciglia, dovrà ricredersi. Da mesi i due fanno coppia fissa e lei ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per seguirlo fino in Australia. Iannone sarà impegnato nei prossimi giorni a Melbourne per una gara e, accanto a lui, c’è sempre la De Lellis. La coppia, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo numerose paparazzate, non ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne Magazine : 'Sogno una famiglia con Andrea Iannone' : Lo scorso 22 ottobre, su Witty Tv, ha debuttato la web serie che vede tra i protagonisti Giulia De Lellis. L'influencer, al suo esordio assoluto nel mondo della recitazione, ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine sia su questa nuova e divertente esperienza, che sui progetti che ha con il fidanzato Andrea Iannone. Giulia e i progetti per il futuro: 'Qualcosa sul mondo del beauty' Due giorni fa, in rete, ha debuttato "Una vita in ...