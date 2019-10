Gasperini | “Accetto tutto | fate referendum | ma non è rigore E’ una bella gomitata”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nel post partita di Napoli-Atalanta ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore della Dea,. La prima domanda è stata, naturalmente, sull’episodio del presuntosu Llorente. “Dal campo pensavo fosse, poi guardando le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer. Poi accetto verdetti,, ma non è. L’immagine è molto chiara. Quello che ha visto il Var ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Accetto quello che viene. Ma è unagomitata”. Cosa hanno confermato questi 90 minuti? L’Atalanta è una quadra che non molla mai “C’era il Napoli davanti, una squadra molto forte. Era molto difficile per noi contenere la loro velocità. Abbiamo avuto un’occasione pericolosa prendendo il palo sulla respinta della punizione, loro hanno avuto due o tre occasioni clamorose. Poi ...

