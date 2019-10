Sicilia | Ars approva ddl Consulta giovanile regionale

Meteo - bomba d'acqua in Sicilia : treni fermi. Nessun disperso : il pensionato scomparso si sarebbe ucciso nel fiume Salso : Condizioni Meteo difficili in Sicilia, con i treni fermi in alcune tratte dell'isola dopo la bomba d'acqua che si è riversata nella notte. Non è stato confermato, poi, che vi...

Vitalizi - il taglio light della Sicilia : avviato l’iter per diminuirli del 9%. M5s : “Così è una farsa” : E alla fine anche la Sicilia taglierà i Vitalizi dei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un taglio light: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione dei Vitalizi dell’Assemblea regionale Siciliana. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “La prima Commissione parlamentare dell’Ars può esprimere valutazioni di ordine politico sulle nomine proposte dal governo per gli Enti sottoposti a vigilanza?”. A chiedere un parere legale sulla questione, dandone comunicazione al presidente dell’Ars Gianfranco Miccicchè, è il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sul tavolo i nomi proposti dal governo per la guida ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ (3) : (Adnkronos) – Secondo il governatore, “è di palmare evidenza che la questione, posta nei termini sopra richiamati, investa altresì il diritto/dovere del governo regionale di procedere a compiere tutti gli atti riservatigli dalle legge, sotto il controllo del parlamento che può verificarne la legittimità ma non può sostituirsi al soggetto legittimato dalla legge a compiere le scelte discrezionali. Ancorchè la lettura della più ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ (2) : (Adnkronos) – “Vale la pena di osservare – aggiunge Musumeci – che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, il governo ritiene che, nei casi nei quali i pareri delle Commissioni rappresentano un passaggio endoprocedimentale di un atto amministrativo, il loro sindacato, proprio per la natura di tale procedimento, non possa estendersi a pur legittime valutazioni di ordine ...

Sicilia : Ars - martedì dibattito su situazione finanziaria Regione : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato rinviato alla seduta di martedì 22 ottobre, alle 16, il dibattito all’Ars sulla situazione finanziaria della Regione. Oggi Sala d’Ercole ha discusso interrogazioni e interpellanze della rubrica Istruzione e Formazione. In Aula era presente l’assessore al ramo Roberto Lagalla. L'articolo Sicilia: Ars, martedì dibattito su situazione finanziaria Regione sembra essere il ...

Sicilia : ddl zone franche montane all’Ars - Ragusa (FI) ‘facciamo nostro appello Comuni’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “Facendo nostro l’appello dei 132 comuni montani in grande sofferenza economica e sociale, annuncio che in commissione Attività produttive il disegno di legge sull’istituzione delle zone franche montane (Zfm) è stato incardinato e pronto per essere trattato. Noi come Commissione siamo pronti per fare il nostro lavoro”. Lo ha detto il presidente della III Commissione Ars Orazio ...

Sicilia : deputati per un giorno - gli studenti all’Ars : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – #Giovanistituzioni”, la manifestazione che ha consentito agli alunni di numerose scolaresche Siciliane di vestire i panni dei deputati per un giorno, arriva alla fase finale all’Ars, con la presentazione alla stampa e ad una rappresentanza di scuole isolane della ‘Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni”, la raccolta dei disegni di legge presentati, discussi e votati dagli ...