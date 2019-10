?Ragazzo di 17 anni trovato morto nel cortile di un palazzo all' Aurelio | sarebbe caduto

Ragazzo ucciso a Roma - fermati due ragazzi di 21 anni : Ci sono due fermi per la morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola davanti a un pub di Roma (LA RICOSTRUZIONE - IL RACCONTO DELLA FIDANZATA). Il provvedimento è arrivato al termine del lungo interrogatorio iniziato in mattinata in Questura. I due hanno entrambi 21 anni, uno è incensurato, l'altro ha precedenti penali per droga. I sospettati sono stati individuati dopo essere stati denunciati alla ...

GIANNI TOGNI/ "Futuro Improvviso" : quel Ragazzo che guarda ancora alla luna : Nonostante gli anni passati, GIANNI Totgni conserva ancora una freschezza e una originalità di primo livello, il suo nuovo disco

Palermo - auto contro albero : morti due giovani di 16 e 17 anni. Un terzo Ragazzo è gravissimo. Arrestato il conducente di 20 anni : Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Un terzo ragazzo è ricoverato in condizioni molto gravi. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un ...

Il Caso Vannini su Nove giovedì 17 ottobre la ricostruzione della morte del Ragazzo : Nove Racconta – L’omicidio Vannini giovedì 17 ottobre alle 21:30 su Nove Un Caso di cronaca che ha diviso l’Italia e l’opinione pubblica, ma soprattutto è il Caso di una morte di un ragazzo, Marco Vannini di soli 20 anni che aveva tutta la vita d’avanti e che è morto per mano del padre della fidanzata. Il Caso Vannini giovedì 17 ottobre su Nove (Sky 149) è una produzione originale Stand By Me per Discovery Italia, ...

Napoli - ordigno esplode davanti nota cioccolateria a Mergellina. Preso un Ragazzo di 16 anni : «Una bravata» : Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota...

Bari - la moto si schianta contro un palo : muore Ragazzo di 17 anni - ferito l’amico : L' incidente mortale è avvenuto ieri sera nella zona industriale di Modugno. Un 17enne originario di Triggiano ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un palo mentre era a bordo della sua moto. Insieme alla vittima c’era anche un altro giovane.Continua a leggere

Trieste - Ragazzo di 17 anni accoltellato : confessa un 15enne nordafricano : Sarebbe stato un ragazzino di soli 15 anni ad accoltellare, sabato sera a Trieste, un diciassettenne. L'aggressione è avvenuta nei pressi della Scala dei Giganti; la vittima si trova ancora ricoverata all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un 18enne di origine kosovara. L'aggressione Sabato sera, poco dopo le 20:30, un ragazzo di 17 anni, originario di Cervignano del ...

Diciassettenne accoltellato a Trieste - fermato un Ragazzo di 15 anni : Un ragazzo di 15 anni è stato sottoposto a "fermo di indiziato di delitto" perché ritenuto responsabile dell'accoltellamento del 17enne avvenuto la sera di sabato vicino a piazza Goldoni, a Trieste, al termine di una lite. Il 15enne si è presentato in Questura il pomeriggio del 13 ottobre, sostenendo di essere l’autore dell’aggressione: è ora accusato di tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti a offendere. Dopo ...

Sardegna - Ragazzo di 19 anni trova in un wurstel il ripieno di plastica : Il giovane ha trovato un piccolo pezzo di plastica - probabilmente il residuo di una busta di plastica - nel ripieno di un wurstel che aveva sminuzzato. Il ragazzo ha denunciato quanto accaduto e comunicato all’esercizio commerciale (dove gli è stato proposto di sostituire il prodotto) l’insolito episodio.Continua a leggere

Ha le vertigini e forti dolori : Ragazzo di 27 anni scopre che un ragno gli era entrato nell’orecchio di notte : Si è svegliato con le vertigini, le orecchie tappate e un senso di stordimento accompagnato a forti dolori alle orecchie. Allora ha provato come prima cosa a pulirsi mettendo un un po’ di olio d’oliva e poi un cotton fioc e così ha fatto una terribile scoperta: un ragno gli era entrato nell’orecchio durante la notte, mentre dormiva. È quanto successo a Liam Gomez, 27enne web designer originario di Folkestone, una città ...

Messina - si schianta con lo scooter contro un camion dopo il lavoro : muore Ragazzo di 28 anni : Luciano Galletta, 28 anni, è andato a sbattere contro un mezzo di Messina Servizi che era fermo, ai bordi della carreggiata di via Catania, mentre gli operai erano impegnati in lavori stradali. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico ma non ce l'ha fatta a causa delle gravi lesioni causate dall'impatto.Continua a leggere