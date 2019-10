Nel 2018 il rapper Eminem fu interrogato dal Secret Service statunitense per una canzone

In fuga dall'Italia. Nel 2018 128mila expat - soprattutto giovani tra i 18 e i 34 anni : Sono stati oltre 128 mila i cittadini italiani espatriati nel 2018. È quanto emerge dalla XIV edizione del Rapporto “Italiani nel mondo 2019” della Fondazione Migrantes, che viene presentato oggi. Da gennaio a dicembre 2018, spiega il Rapporto sulla base dei dati dell’Aire, il registro dell’anagrafe degli italiani all’estero, si sono iscritti 242.353 italiani di cui il 53,1% per espatrio, il 35,9% per ...

Oltre 128.500 italiani espatriati Nel solo 2018 : 4 su dieci hanno dai 18 ai 34 anni : Sono quasi 5,3 milioni gli italiani che risiedono all’estero. Parliamo dell’8,8 per cento degli Oltre sessanta milioni che risultano residenti in Italia. Nell’ultimo anno, con Oltre 20 mila iscrizioni il Regno Unito è la prima meta prescelta. Al secondo posto la Germania. A seguire Francia, Brasile, Svizzera e Spagna

Nel 2018 il rapporto Deficit/Pil è sceso al 2 - 2% : Nel 2018 il Deficit pubblico (-38.551 milioni di euro) e' stato pari al 2,2% del Pil, in calo di circa 3,5 miliardi rispetto al 2017. Dati Istat

Eurostat : Nel 2018 debito italiano salito al 134 - 8% del Pil : Il deficit è invece sceso al 2,2% del Prodotto interno lordo, dal 2,4% del 2017. Nella sua seconda notifica dei dati definitivi del 2018 l'Ufficio statistico dell'Unione europea conferma la seconda posizione del nostro Paese nella classifica del peggior debito nazionale in Europa, superato solo dalla Grecia (181,2% del Pil)

Clima - “Nel 2018 - in Sardegna +3°C rispetto alla media degli ultimi 40 - rischio desertificazione” : “La temperatura media sta aumentando, l’anno scorso di 3°C in più rispetto alla media degli ultimi 40 anni, cosi come aumenta la presenza di alcuni gas, in particolare dell’anidride carbonica che cresce in modo inedito: oggi abbiamo un dato mai visto prima“. Sono emersi dati allarmanti, come quelli illustrati da Pier Paolo Roggero, docente ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’università di Sassari, al ...

Prosecco : Pringles - per patatine usato Nel 2018 come aroma - secondo linee guida Doc : Treviso, 17 ott. (Adnkronos) – “La variante Prosecco e Pink Peppercorn è stata prodotta nel 2018 come limited edition per il periodo delle festività natalizie. Abbiamo utilizzato Prosecco Doc come ingrediente nell’aroma e l’utilizzo del nome del prodotto sulla confezione è stato pensato in linea con le linee guida Doc (Denominazione di Origine Controllata) e i regolamenti europei. Non abbiamo in programma di ...

La chiusura? Già Nel bilancio 2018 Whirlpool - il retroscena sul bluff : La vicenda di Whirlpool è stata fin dall’inizio una farsa ben costruita finita in tragedia con la decisione ultima di chiudere l’impianto di Napoli della multinazionale americana tra pochi giorni. Quasi una partita di poker preparata con cura in cui la multinazionale del freddo ha bleffato fin dall’inizio sulle sue reali intenzioni Segui su affaritaliani.it

Buchmesse : cresce l’export del libro italiano - +9% Nel 2018 : Dopo quasi otto anni è aumentato anche il numero di copie vendute: + 4%. Franco Levi: «Sull’export risultati straordinari, ma possiamo migliorare ancora». La rassegna è stata inaugurata dal Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk

“In Italia ci sono 2 - 7 milioni di affamati che Nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare” : “In Italia ci sono 2,7 milioni di affamati che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare, di cui oltre il 55% concentrati nelle regioni del Mezzogiorno“: è quanto emerge dalla prima mappa della fame in Italia elaborata dalla Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le ...

Nel 2018 l’Italia ha esportato armi per 4 - 6 miliardi di euro : Foto di WikiImages da Pixabay Esportazioni di armi per 4,6 miliardi di euro: questa la cifra autorizzata dal governo italiano nel corso del 2018. I numeri arrivano dalla Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento presentata alle Camere lo scorso aprile dall’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgietti. Abbiamo ...

Dal 2000 l'Italia ha venduto alla Turchia armi per 886 milioni di dollari. Il picco Nel 2018 : L’embargo sulla vendita di armi alla Turchia deciso da Germania, Francia, Norvegia, Finlandia, Italia e Olanda potrebbe presto essere esteso anche ad altri Paesi dell’Unione Europea. Ma chi sono stati, negli ultimi 20 anni, i principali fornitori di armamenti ad Ankara? Tra quelli che hanno deciso di stoppare la vendita dopo l’offensiva nel nord della Siria, solo la Germania è un importante fornitore dello stato ...

Donazioni di sangue : al Bambino Gesù piu di 12mila donatori e quasi 17mila sacche raccolte Nel 2018 : Più di 12.000 donatori e quasi 17.000 sacche di sangue intero raccolte nell’ultimo anno. Sono alcuni dei numeri del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che svolge un ruolo di primo piano nella raccolta di emocomponenti della Regione Lazio. Nella giornata di giovedì 10 ottobre, presso la Pontificia Università Urbaniana, l’Associzione donatori Volontari sangue del Bambino Gesù ha premiato i 5 maggiori donatori, ...

Oggi la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro : 3 al giorno Nel 2018 : Nel 2018 sono stati denunciati all’Inail oltre 645.000 infortuni, di cui 1.218 mortali, un dato quest’ultimo che, rispetto al 2017, ha visto un aumento di ben il 6%, con una media di oltre 3 morti ogni giorno. Sono le cifre ricordate dall’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 69ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che viene celebrata Oggi sotto ...