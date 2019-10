Cento bici elettriche per i piccoli Comuni

Meno di quattro persone su Cento usano la bici in Italia - ma al sud qualcosa sta cambiando : La bici è ancora la cenerentola dei mezzi di trasporto: Meno di quattro persone su cento usano la bici in Italia. E’ uno dei dati diffusi dall’ultimo rapporto di Legambici sull’economia della bici in Italia. Secondo il rapporto, infatti, i frequent bikers, gli Italiani che utilizzano sistematicamente la bici per coprire il tragitto casa-lavoro, sono 743.000. La maggior parte dei ciclisti si trovano al centro nord. A Bolzano, Pesaro, Ferrara ...