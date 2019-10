La Rai comincerà a bruciare cassa Nel piano servono più investimenti

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’agenzia Moody’s ha rivisto l’outlook della Rai-Radiotelevisione italiana portandolo da stabile a negativo. Conferma, invece, sulla valutazione come emittente di obbligazioni: Baa3 per quelle di lungo termine, Baa3 senior non garantito sui 350 titoli di notes (obbligazioni di breve termine) in scadenza a maggio 2020 Segui su affaritaliani.it

