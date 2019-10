“Il principe Carlo è furioso con Harry e anche la regina Elisabetta è preoccupata per lui”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Hanno scatenato forti tensioni a Buckingham Palace le recenti dichiarazioni rilasciate dale da Meghan Markle in un’intervista a Itv. Secondo quanto ha riferito una fonte vicina alla famiglia reale al Sun, ilcon, il suo secondogenito, ma allo stesso tempo èpreoccupato per lui “nello stesso modo in cui lo era per la sua ex moglie Diana“, come ha spiegato la fonte. Non solo,laè in ansia per la situazione, e ha incaricato ildi riportare la pace tra i due fratelli William edal momento che entrambi hanno ammesso di avere delle divergenze. Il fatto cheabbia rivelato per primo a sorpresa in televisione di essere in rotta con William ha aperto infatti una frattura nell’immagine pubblica dei reali britannici, aggravatadalla confessione di Meghan sulla sua ...

