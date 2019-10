Emergenza casa | da 20 anni in Cassa Depositi c’è 1 miliardo | Regioni e Comuni litigano | i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Quasi 1di euro, destinato alla realizzazione di case popolari, fermo da 20sul conto corrente die Prestiti. Mentre in Italia circa 650mila famiglie sono in attesa di unapopolare. I soldi derivano dai cosiddetti fondi ex Gescal, ovvero dai contributi versati, nel secolo scorso, da centinaia di lavoratori che aderivano al cosiddetto programma Ina-e che gran parte delleitaliane hanno fin qui utilizzato solo in minima parte. A certificare l’esistenza di ben 970 milioni di euro è stato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo scorso 9 ottobre ha risposto a un’interrogazione presentata dalla deputata di Leu, Rossella Muroni.(che partiva su un’inchiesta del 2016 de Il Salvagente firmata da Peter D’Angelo). In passato, il dato aggiornato non era mai statocato da Cdp, per motivi di privacy. Il “tesoretto” mai ...

MaggicaPolly : RT @giuditta_pini: 2 morti in Piemonte, frane allagamenti in Liguria non sono: 'maltempo' 30 gradi a Roma non sono: 'beltempo'. Si chiama:… - ottovanz : RT @giuditta_pini: 2 morti in Piemonte, frane allagamenti in Liguria non sono: 'maltempo' 30 gradi a Roma non sono: 'beltempo'. Si chiama:… - Valerio42664985 : @NapoliOutsider Se solo si pensa cm il N è sceso in difesa, una difesa completamente e interamente in emergenza, co… -