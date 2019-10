Alluvioni in Francia | 3 morti nel sud del Paese

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : Alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo . Oltre all’ Italia , devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni , in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola ( Spagna ) a Montpellier ( Francia ) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Francia colpita duramente dal maltempo - Alluvioni in atto in Occitania : La forte perturbazione giunta sul Mediterraneo nei giorni scorsi si sta evolvendo in un ciclone decisamente intenso pronto ormai a colpire anche l'Italia, come descritto in questo articolo. Il...