La scommessa persa di Matteo Salvini 

Fonte : internazionale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Da leader protagonista della politica italiana a grande sconfitto della crisi di governo estiva: cosa non va in questa descrizione diSalvini? Rispondono i corrispondenti stranieri, intervistati al festival di Internazionale. Leggi

elturro666 : @son_gobbo @AndreaPintore5 A me non è mai successo! Figurati, una volta per una scommessa persa dovetti ritagliare… - darizio : @justLucreziaM @CMau63 @FChiusaroli La scommessa era persa, lo baciai - 73Momy71 : @TUTTOJUVE_COM Un debuttante per salvare la squadra, o si rivelerà un fenomeno o sarà l’ennesima scommessa persa. A… -