Figlio di Grillo indagato per stupro La madre | Non ho sentito nulla

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Giorgia Baroncini La moglie del comico genovese si è presentata in Procura a Tempio Pausania dove è stata sentita come persona informata sui fatti "Non ho. Dormivo". È quanto dichiarato da Parvin Tadjk, moglie di Beppedi Ciro, il 19ennecon tre amici per il presuntodi una studentessa a Porto Cervo. La donna si è presentata in Procura a Tempio Pausania dove è stata sentita come persona informata sui fatti. Quest'estate, nella villetta di famiglia c'era anche lei. Ma "non mi sono accorta di", ha affermato. I fatti contestati dalla studentessa, con una denuncia sporta a Milano, risalgono allo scorso 16 luglio. La giovane ha raccontato di essere stata violentata nella casa di famigliain Costa Smeralda dal 19enne e dai suoi tre amici (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria). La presunta vittima sarebbe ...

