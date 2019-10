Microsoft Secured-core PC rende i notebook più sicuri | ecco i modelli certificati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) I nuovidi Lenovo, Panasonic, Dell e HP con sistema operativo Windows 10 saranno più resistenti ai tentativi d’attacco dei cyber criminali. Merito del programmaPC indetto da, che saranno dotati di una modifica hardware che protegge il firmware del sistema, impedendo agli hacker di rubare informazioni sensibili, come le chiavi di crittografia, e di ottenere l’accesso al sistema. Tutto parte dal fatto che di recente i cyber criminali hanno iniziato sempre di più ad attaccare i PC Windows tramite l’interfaccia UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, la nuova versione del vecchio BIOS), ossia quell’insieme di informazioni scritte in una memoria non volatile, che contengono tutto il necessario per l’accesso e l’uso dei componenti base del computer. È indispensabile per l’avvio del PC quando si preme il pulsante ...

