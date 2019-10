Lorella Cuccarini ospita Stefania Rocca | che svela | “E’ stato umiliante”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 22 ottobre 2019) La vita in diretta,: “Ballando? E’umiliante…”è stata oggi ospite de La vita in diretta e ha parlato della sua vita, della sua carriera, del suo nuovo spettacolo teatrale (“Il silenzio grande” diretto da Alessandro Gassmann, ndr) e del suo essere una mamma rock. L’attrice, intervistata da, ha ricordato la sua partecipazione a Ballando con le stelle.partecipò al programma del sabato sera di Rai1 un paio di anni fa e pochi giorni prima di iniziare la sua avventura nello show di Milly Carlucci si è rotta due ossa. A tal proposito ha rivelato: “E’umiliante non dare quello che avrei voluto dare!” L’attrice infatti non poté dare il meglio di sé per via delle braccia immobilizzate. Gli autori e i maestri di ballo, infatti, in ...

