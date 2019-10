Dl fisco | carcere 4-8 anni per evasione sopra 100mila euro Slittano multe Pos per

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilper i grandi evasori entra da subito nel decreto fiscale ma la norma entrerà in vigore dopo la conversione del decreto. Slitta invece a luglio prossimo l'obbligo per i commercianti di dotarsi di Pos, così come l'abbassamento del tetto all'uso del contante. Sul regime forfettario, invece, il lavoro prosegue e una soluzione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. E' l'esito del vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a palazzo Chigi dopo un pomeriggio di incontri bilaterali sulla manovra fra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri con i singoli partiti. Riunione che sembrerebbe aver chiuso la discussione sul dl fiscale, lasciando però in sospeso alcuni dettagli della manovra che saranno affrontati nei prossimi giorni."Ilai grandi evasori entra nel decreto fiscale, come aveva chiesto con forza il M5S. E anche la confisca per ...

