Sicurezza informatica | quando l’interconnettività diventa motivo di preoccupazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Come John Travolta diamo vita ai nostri sabati sera, amalgamandoli con la quotidianità fatta di impegni e doveri, così arrivati a casa la sera con ancora una scarpa ai piedi, prima di dimenticarcene, puntiamo per l’indomani la sveglia radiocontrollata che abbiamo sul nostro comodino. Lo facciamo affidandoci alla precisione e alla diligenza della nostra radiosveglia e ci addormentiamo tranquilli, senza il pensiero di non essere pronti l’indomani mattina per il nostro importante impegno. Focalizziamoci ora sulla tecnologica che si cela dietro ad un oggetto tanto comune quanto pratico qual è la radiosveglia. Una radiosveglia riceve segnali radio: questi vengono emessi dalle stazioni radio preposte che sono dislocate in varie parti nel mondo. Con essi, la nostra piccola aiutante riesce a regolarsi autonomamente l’orario ed il datario, incluso il cambio tra ora solare e legale. Niente di più ...

UnivRoma3 : #RomaTre raddoppia la sfida e l’offerta formativa del Polo di Ostia. Oggi l’Ateneo inaugura il nuovo corso di stud… - ScuolaSantAnna : Giovanni Comandé, docente di diritto pubblico comparato alla @ScuolaSantAnna, è “Il Personaggio”, tra #privacy e si… - Ieraci89M : RT @Assolombarda: 'Con il progetto #CyberChallenge vogliamo sensibilizzare il Paese sulla sicurezza informatica: abbiamo coinvolto atenei e… -