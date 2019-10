L’Istituto superiore sanità avverte contro le sigarette elettroniche | “Rischi di lesioni

Adolescenti - lo studio delL’Istituto superiore di Sanità : il 16 per cento ha sintomi o disturbi da gioco d’azzardo : Gli Adolescenti italiani hanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi così corrette. La più allarmante riguarda il rapporto con le scommesse. Lo stile di vita degli Adolescenti italiani è stato fotografato in un rapporto promosso dal ministero della Salute e coordinato dall’Istituto superiore di Sanità. Secondo quanto emerge dal Sistema di Sorveglianza Hbsc Italia, non ci sono infatti differenze ...