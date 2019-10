Che tempo che fa | puntata con il botto | Fabio Fazio ospita Matteo Renzi in prima serata

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale - Valentino Rossi per la rinascita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Rossi – Le dichiarazioni di Petrucci – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le parole di Quartararo – Le parole di Marquez – La cronaca della FP2 – Analisi prove libere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anChe intenso al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un peggioramento delle condizioni sul centro-nord, con piogge e temporali che assumeranno anche forte intensità e carattere di persistenza sul Nord-Ovest. Ecco il...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Letizia Paternoster impegnata ora nella Tempo Race. Poi tocCherà a Viviani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Tocca ora alla Tempo Race dell’Omnium femminile. 16.05 Dunque doppietta tedesca con Brennauer e Brausse. Terzo posto per Katie Archibald e quarto per l’irlandese Kelly Murphy. Chiude quinta Silvia Valsecchi che sfiora la finale per il bronzo. 16.01 3:23.401! Brennauer demolisce il Tempo di Brausse e passa in testa. 16.00 Brennauer sta girando fortissimo, nettamente prima per ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne : il colpo di scena definitivo Che i fan aspettavano da tempo : Al trono over di Uomini e Donne è successo di tutto nella registrazione del 17 ottobre. Lo anticipa il sito Il Vicolo delle News, che rivela un vero colpo di scena nella storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sì, un altro. L’ennesimo e totalmente inaspettato viste le ultime vicende. In tv, dopo l’ultima puntata andata in onda, li abbiamo lasciati così: il cavaliere ha letto in studio una lettera in cui dichiara il suo amore per la dama e ...

Opera Touch aggiunge un’opzione Che tutti aspettavano da tempo : Con il rilascio dell'ultima versione, Opera Touch ottiene una barra di navigazione inferiore opzionale che soddisfa gli utenti che desiderano servirsi del browser in maniera più tradizionale. il alternativa al layout di navigazione circolare più facile da padroneggiare con il solo pollice. L'articolo Opera Touch aggiunge un’opzione che tutti aspettavano da tempo proviene da TuttoAndroid.

Che tempo che fa - Daria Bignardi spaventa Fabio Fazio e Littizzetto : "E poi che fate? Non avreste mai dovuto" : Tra i primi ospiti di Daria Bignardi a L'Assedio, la sua nuova trasmissione sul Nove, ecco Luciana Littizzetto, la comica e presenza fissa a Che tempo che fa, di Fabio Fazio. E nell'intervista si è parlato della trasmissione, passata con gran polemica su Rai 2 (da Rai 1) in questa stagione. Contenta

Lucia Ascione a Blogo : "Bel Tempo Si Spera ha le poltrone magiChe - da noi non c'è pettegolezzo. Ho rifiutato proposte economiChe importanti perché..." : "Non credo che la gente abbia bisogno di sapere da me come si chiama l'uomo della mia vita, quante stanze ha la mia casa o cosa mi piace fare nel Tempo libero. Credo che la gente abbia capito che io sono quella che parla in tv. Quella che a volte si commuove. Quella che ha fatto fatica in un momento di grande difficoltà per la sua salute. Ma che non ha vergogna di mostrarsi nelle sue fragilità. Io sono una di loro, sono una persona normale. ...

Google Recorder è la nuova app Che trascrive in tempo reale le registrazioni vocali : Google Recorder è una nuova applicazione per le registrazioni vocali con intelligenza artificiale, in grado di trascrivere quanto registrato in tempo reale. L'articolo Google Recorder è la nuova app che trascrive in tempo reale le registrazioni vocali proviene da TuttoAndroid.

Previsioni meteo - nuova allerta : scuole chiuse in Liguria. Temporali anChe in Lazio e Toscana : allerta meteo arancione in Liguria. I forti Temporali che hanno colpito nelle ultime ore la regione hanno causato numerosi disagi, fra scuole, strade e sottopassi chiusi. La Protezione civile...

Che tempo che fa - Fabio Fazio stracciato da Barbara D'Urso : la domenica sera da incubo di Rai 2 : Che tempaccio che fa per Fabio Fazio. Non è una nuvoletta fantozziana, ma una bufera, anzi un' alluvione che lo sta facendo sprofondare. Il suo programma Che tempo che fa, con il seguito Che tempo che fa - Il Tavolo, su RaiDue è in caduta libera, capace di perdere un punto percentuale in sole due se

I computer del tempo Che fu alla fiera del vintage informatico : A Berlino oggi e domani appuntamento con il vintage Computing Festival . In mostra i "vecchi arnesi" dell'informatica, dai computer ai software e i videogiochi. Che sembrano costruiti un secolo fa, ma in fondo hanno solo pochi decenni

Povia : “Sono in ospedale - mi devo operare per una cosa Che nel tempo si è aggravata” : “Sono in ospedale… pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò”. Parole di Povia che su Instagram ha postato una foto dall’ospedale. “Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà – continua il cantante — Mettete commenti ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a FabbriChe [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Aeronautica Militare - Previsioni Meteo : oggi “piogge insistenti e temporali anChe forti” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni. oggi al Nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest ...