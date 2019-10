MotoGp – Petrucci rivede la luce a Motegi e sulla lotta per il terzo posto svela

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Danilonon perde le speranze: il ternano della Ducatilain Giappone Ottavooggi in pista nelle Fp2 del Gp del Giappone per Danilo: il ternano della Ducati è apparso però sereno e soddisfatto nelle interviste post prove libere a. “Potevo fare un po’ meglio nell’ultimo time attack, ho fatto un paio di errori, ma penso di essere competitivo. Ci sono altri piloti al mio livello ma vado meglio delle altre volte. Fin da stamattina ho avuto un buon feeling. Non so come sarà il meteo, ma non mi spaventa la pioggia, perché sull’asciutto siamo già a. Oggi sono positivo ed era da tanto che non lo ero. La moto si comporta bene, siamo competitivi ma non siamo i soli. Ci sono i tre piloti della gara scorsa che sono molto veloci. Tutte e 4 le Yamaha vanno forte e anche tutte le Ducati. Poi c’è sempre Marquez. ...

gponedotcom : Petrucci: 'Voglio tornare a lottare per il podio, a Motegi si può': 'Non sono obbligato a chiudere terzo in campion… - Motorsport_IT : #MotoGP | #Petrucci: 'Il 3° posto? #Ducati non me lo ha chiesto. Lo voglio io' #JapaneseGP - miy226 : RT @gponedotcom: FP2: Yamaha all'attacco: 1° Quartararo, 2° Vinales: Rossi risale al quinto posto incassando però sette decimi da El Diablo… -