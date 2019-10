Koulibaly sul razzismo | “Deve vergognarsi chi fa i buu Li invito qui per capire che sono

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il difensore del Napoli Kalidouha parlato ancora diin un’intervista a Sky Sport Room “Quella contro ilè una lotta da fare sempre, negli stadi e nelle scuole calcio prima, ma nello sport in generale. È qualcosa di molto importante, sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose, ma vanno combattute, non dobbiamo avere vergogna di combattere il. Devechi fa i ‘buu'” Cosa gli direi? “Penso che sia impossibile capirmi per quelle persone. Non significa cherazzista. Liqui, gli dimostro cheuna persona normale come loro”. L'articolosul: “Devechi fa i buu. Liqui perchecome loro” ilNapolista.

