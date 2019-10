Brexit, no leader Dup a ipotesi accordo

Launionista nordirlandese del Democratic Unionist Party (Dup),Foster, ha reso noto che non sosterrà l'disullasu cui lavorano governo Johnson e Commissione Ue. In questa situazione difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi. Il Dup si è detto comunque disposto a lavorare con il governo per arrivare ad un"ragionevole". Intanto, il no della forza politica nordirlandese ha già fatto inciampare la sterlina, che perde lo 0,4% sull'euro, scambiando a 1,1527.(Di giovedì 17 ottobre 2019)