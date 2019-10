Scomparse | come portate via da un soffio di vento

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ciro Curcelli, cinquantatre anni, agente di polizia penitenziaria nella notte del 12 ottobre 2019 ha ucciso Teresa, la moglie, e le sue 2 figlie Miriana e Valentina di tredici e diciotto anni. Uccise con la pistola d’ordinanza portata dal lavoro. Basterebbe solo questo per farti cadere nello stato di profondo, infinito senso di scoramento e impotenza che il tuo stomaco conosce ormai cosi bene ogni volta che, ormai di routine, appare una notizia del genere. Accade anche, però, che accanto a questa notizia ti capiti oggi la foto di un manifesto. Uno funebre, di quelli che danno il triste addio a chi ci ha lasciati.Non credi ai tuoi occhi. Fai un rapido controllo pensando decisamente a una fake news di umorismo nero. Niente. È vero, leggi su varie agenzie. Verissimo. A Foggia, fra i fiori lasciati davanti alla casa di questo ennesimo ...

