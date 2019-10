Whirlpool a Napoli | è finita | stop alle attività dal 1° novembre Esplode la rabbia degli

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre : gli operai occupano l'autostrada : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool ha confermato che lo stabilimento di Napoli smetterà la produzione a partire dall’1 novembre : L’1 novembre lo stabilimento di Napoli di Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, smetterà la produzione. Lo ha annunciato l’azienda in una nota dopo l’incontro di martedì tra i dirigenti e il governo a palazzo Chigi, durante il quale

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool - dal 1 novembre stop alla attività produttiva a Napoli : Dopo l’incontro di oggi con Conte e Patuanelli, l’azienda «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito»

Whirlpool ferma Napoli dal 1° novembre : 15.00 Whirlpool Emea "prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità del governo a discutere il progetto di riconversione del sito",cioè la cessione del sito di Napoli a Prs,che produce container refrigeranti e non più lavatrici, scrive l'azienda in una nota. Il progetto sarebbe "l'unica soluzione" per occupazione e sostenibilità di lungo periodo,ma "vista l'impossibilità di discutere di riconversione", Whirlpool "si trova ...

Whirlpool chiude Napoli - esplode la protesta : Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli il 1 novembre. L'incontro a palazzo Chigi non ha sbloccato la vertenza. "Non c'e' stato un passo avanti nella direzione auspicata dal governo", afferma il premier Giuseppe Conte, notando che la posizione dell'azienda "non da' una prospettiva al dialogo". Da parte sua Whirlpool Emea sostiene che "la disponibilita' confermata oggi dal Governo e quella inclusa nel decreto per la risoluzione delle crisi ...

Whirlpool : "A Napoli stop alle attività dal primo novembre". I lavoratori bloccano l'autostrada : Il ministro Patuanelli: "Azienda ferma sulla cessione". Rabbia e momenti di tensione tra i dipendenti dello stabilimento di via Argine. Conte: "Assicuro massima attenzione del Governo"

Nessuna intesa su Whirlpool - Patuanelli : "Azienda determinata a vendere Napoli". I lavoratori occupano l'autostrada : Nessuna intesa tra Whirlpool e il governo sulla cessione dello stabilimento di Napoli. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha definito surreale il comportamento dell’azienda. ”È surreale che ci sieda al tavolo conil presidente del Consiglio nella stessa posizione di tre settimane fa”, ha affermato il titolare del Mise. “La procedura può essere ritirata e ci può essere ...

Whirlpool : Palombella - ‘non ci arrendiamo - avanti lotta contro chiusura Napoli’ : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Questo atteggiamento ostinato, aggressivo e irrispettoso di Whirlpool nei confronti dei lavoratori di Napoli e del governo italiano è intollerabile e siamo pronti a ogni mobilitazione per scongiurare la chiusura mascherata da cessione dello stabilimento napoletano”. Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dopo aver appreso dell’esito negativo dell’incontro di stamattina ...

Whirlpool - ancora stallo per sede Napoli : 11.56 Dopo l'incontro con i vertici italiani Whirlpool, il ministro dello Sviluppo economico ribadisce che per il governo "è fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirlpool. E' evidente che è una crisi industriale che deve essere trattata dal governo; decideremo nelle prossime ore e giorni i passi da fare". Mentre l'azienda "continua a proporre una cessione verso l'ignoto",il governo "se il problema è il prodotto, propone di cambiarlo. ...

Napoli - lavoratori Whirlpool in corteo : 10.39 corteo dei lavoratori Whirlpool di Napoli, dallo stabilimento di via Argine a piazza Garibaldi. "Non accettiamo riconversioni", dicono gli operai, che si appellano al premier Conte in vista del tavolo con l'azienda previsto per il prossimo martedì. I lavoratori chiedono a Conte di far "rispettare il piano, le leggi italiane e la Costituzione. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con ...