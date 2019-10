Visconti | Zingaretti lascia a piedi la prevenzione del tumore al seno

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – “lo schema è lo stesso già usato dain questi anni per la chiusura dei tanti centri di eccellenza romani e regionali, che la sua presidenza continua a divorare; identici sono anche i proclami della vigilia, mentre da atti ufficiali alla Pisana, risultano davvero poche le speranze che il centro anti-di Palazzo Baleani possa essere chiuso per poi riaprire dopo una ristrutturazione, come millanta l’Assessore alla Sanità del Lazio D’Amato. Lo dichiara in una nota Marco, Dirigente di Fratelli d’Italia- un plauso alle migliaia di donne che con il loro spirito battagliero stanno protestando da giorni contro l’ennesima vergogna che si sta per compiere ancora ai danni dellae della salute pubblica e all’Associazione MuoviRoma che, con il suo Presidente Luca Bedini, ha diffuso un video di sensibilizzazione ...

