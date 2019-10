Beautiful | Una vita e Il segreto ora sono anche sull’On Demand di SKY

Fonte : tvsoap

(Di martedì 15 ottobre 2019) Solo pochi mesi fa, dopo la chiusura del servizio Premium in abbonamento di Mediaset, i canali che erano compresi nel pacchetto (Premium Stories e Premium Action)rimasti inclusi nell’offerta Sky, che da qualche tempo si è arricchita ulteriormente: in un’epoca dove sempre più la tv si guarda online, gli abbonati hanno una possibilità in più di seguire i programmi Mediaset dove, come e quando vogliono. E la questione riguarda, ovviamente,le soap e telenovelas. Resta, come sempre, la possibilità di registrare i propri programmi preferiti grazie al decoder digitale, ma ora, ancora più comodamente, si posscaricare tramite il servizio On. Nell’apposita sezione Mediaset Play, infatti, è disponibile per il download una vasta selezione di programmi delle emittenti del Biscione, spaziando dai film, alle fiction e all’intrattenimento con Caduta ...

Giovann09356641 : RT @coronel_daiana: Lali Esposito cantando Beautiful me parece una maravilla - Tanyhyungie : Ieri é morta un'artista, la conoscevo principalmente per il drama:To the beautiful You,ha chiesto piú di una volta… - iCri4 : Grande soddisfazione seguire questo evento in una splendida location sul lago di Como e progettare con ?… -