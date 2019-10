Apple | cosa sappiamo sui dati di Safari spediti in Cina

Apple Glass - gli occhiali smart in arrivo nel 2020 : cosa sono e come funzionano : Gli Apple Glass potrebbero arrivare nel 2020. È questa l'ultima indiscrezione riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini al mondo di Cupertino e che, già in passato, ha dimostrato di conoscere in anticipo le mosse dell'azienda californiana. Si ipotizza che la produzione di massa degli occhiali smart possa cominciare proprio in quest'ultimo trimestre dell'anno per arrivare al lancio nel corso della ...

Cosa fare prima di vendere Apple Watch : Visto che avete deciso di passare all’ultima generazione del popolare smartWatch della mela morsicata, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Cosa fare prima di vendere Apple Watch. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato un leggi di più...

Che cosa presenta Apple martedì : Secondo le anticipazioni circolate finora, ci saranno tre nuovi iPhone con nomi piuttosto Pro Max, quadratoni e altre cose Plus

Apple presenterà iPhone 11 il prossimo 10 settembre - ecco cosa aspettarsi : I nuovi iPhone 2019 saranno presentati il prossimo 10 settembre nel corso del consueto evento autunnale targato Apple all'interno dello Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. A ufficializzare la data del keynote è stata Apple stessa inviando ai media e ai propri dipendenti l'invito ufficiale ad assistere al lancio. Nell'immagine usata per l'evento, Apple ha scelto di inserire il proprio logo scomposto in 5 colori ...