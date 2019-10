Manovra | maggioranza divisa e lite su Quota 100 Vertice notturno a Palazzo Chigi

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza. L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su Meteo Web.

**Def : bozza maggioranza - in Manovra industria 4.0 - ecobonus e sismabonus** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – La maggioranza impegna il Governo a prevedere misure, nella prossima legge di bilancio, “a sostegno degli investimenti, allocando maggiori risorse per gli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e territoriali, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la riduzione del divario tra il sud e il nord e a potenziare le infrastrutture ...

Si complica il bonus figli. Ma la maggioranza insiste : sia nella nuova Manovra : L’assegno unico per i figli non si può fare toccando gli 80 euro. Ma la maggioranza insiste e chiede, nella risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def, che la misura arrivi subito, già con la prossima manovra, nonostante sia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a lanciare l’altolà sulle ipotesi di declinare in chiave familiare il bonus Irpef voluto dal governo Renzi.Se si vorrà perseguire ...

La maggioranza balla sulla Manovra : Se ci si fosse messi due mesi fa a tratteggiare uno scenario che vede Matteo Renzi e Luigi Di Maio allineati in difesa della stessa misura di un governo in cui coabitano si sarebbe stati presi per pazzi. Due mesi dopo, la realtà ha superato la fantasia. Con l’ex rottamatore partito in quarta dalle colonne del Foglio a difendere il non aumento tout court dell’Iva, e il capo politico 5 stelle a rilanciare la medesima posizione, ...

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G