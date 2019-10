Salute | mente e corpo più vecchi per chi cammina lentamente

Salute della mente e forza muscolare - esiste un legame? : Afferrare in maniera debole un oggetto può costituire un campanello d'allarme sulle capacità cognitive. A dirlo è uno studio scientifico americano

Salute - anziani : oltre il 70% non assume regolarmente i farmaci : Un regalo lungo un intero anno, da destinare a tutti gli anziani: l’impegno quotidiano dei nipoti per ricordare l’importanza di seguire, con correttezza e regolarità, le terapie prescritte dal medico. L’obiettivo è quindi favorire l’adesione dei nonni alla terapia. Un compito che rappresenta il miglior modo per garantire la Salute ai propri cari. E’ questo il messaggio che milioni di nipoti in tutta Italia lanciano in occasione della Festa dei ...

Fitness e Salute - il Pilates fa bene al corpo e alla mente : Fitness e salute, il Pilates fa bene al corpo e alla mente. Il Pilates e’ l’alleato ideale per il benessere della persona. A Ragusa evento gratuito

Piango di gioia - finalmente. Emma Marrone aggiorna i fan sulle sue condizioni di Salute : È stata una paura passeggera quella di Emma Marrone. Giorni fa è stata costretta a cancellare tutti i suoi impegni per alcuni problemi di salute. Si credeva il peggio, invece così non è stato. E la stessa Marrone lo comunica ai suoi fan in una foto che è stata pubblicata sui social poco fa.\\Con l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero, staccato dal polso, la cantante può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dimenticare gli ...

Emma Marrone : "Mi devo fermare per un problema di Salute - chiudo i conti finalmente e torno" : L'amata cantante Emma Marrone ha voluto avvisare, e al contempo rassicurare, per quanto possibile, i suoi fan. La salentina fa infatti sapere attraverso un post Instagram, che dovrà fermarsi per un breve periodo per risolvere un problema di salute. Leggi anche:Amici, Emma Marrone in imbarazzo: lo st

Gratta e vinci : quanto si vince realmente e quali rischi per la Salute : Gratta e vinci: quanto si vince realmente e quali rischi per la salute Il Gratta e vinci è sicuramente il gioco d’azzardo preferito dagli italiani: tuttavia, la semplicità del gioco, la sua accessibilità, non si traducono in una facile vincita e quindi inducono a giocare di più, sempre di più. Gratta e vinci: semplice e accessibile I rischi legati all’utilizzo dei Gratta e vinci sono da sempre sottovalutati. Le regole sono semplici per ...