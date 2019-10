Insulti e offese a Malika Ayane sul ?web dopo la puntata di X Factor

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019)l'ultimadel talent canoro di Sky,è stata bersagliata dasui social. Sdegnata da tanta violenza verbale, la cantante ha pubblicato un post di denuncia su Instagram. "Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alladi ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile". Con queste paroleha commentato stamani i messaggi diricevuti sui sociall'ultimadel talent di Sky X, dove è giudice. La cantante ha affidato a Instagram il suo pensiero sull'attacco mediatico ricevuto, pubblicando un post di sdegno per le, anche razziste, ricevute. "Non si tratta di orgoglio ferito - spieganel suo post Instagram - perché contestata ma di delusione per come ancora in ...

