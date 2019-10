GTA Online – Ocelot Jugular e modalità Re della collina

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ecco una creatura focosa, ma tremendamente razionale: la. Questa sportiva modello scivola sull’asfalto con la precisione del bisturi di un chirurgo… se il chirurgo avesse la forza d’impatto di diversi kilonewton e la capacità di mollare manrovesci inauditi. Laè ora disponibile da Legendary Motorsport. Rivendica il tuo diritto al trono in Re, la nuova modalità in cui fino a 16 partecipanti si battono in squadre da 2-4 giocatori per il real lignaggio. Scegli un’arma, raggiungi una posizione di vantaggio e imponi il tuo dominio su sette mappe sparse per San Andreas. Puoi avviare Renei seguenti modi: Selezionando Serie in evidenza nel menu di avvio Andando all’icona Serie in evidenza sulla mappa Dal menu, nella sezione Attività > Create da ...

