Quanto ci manca Danilo Toninelli

SALARIO MINIMO/ M5s e Pd possono farcela - ecco Quanto manca - e cosa li divide - : L'occasione può rinsaldare il legame, da tempo allentato, con i sindacati solo se non prescinde dal riconoscere per legge l'efficacia erga omnes dei Ccnl

Gazzetta : Quanto peseranno i trasferimenti mancati sulla prossima stagione? : È stata l’estate dei grandi no e dei trasferimenti abortiti, il grande interrogativo secondo la Gazzetta dello Sport è quali conseguenze avrà tutto questo? I nomi sono quelli che sappiamo. Da Pogba a Neymar, passando per i vari Dzeko, Dybala, Icardi e Correa, ci rimbombano ancora nelle orecchie. Trattative estenuanti, annunci ritrattati, cifre da capogiro per un nulla di fatto che, per quanto abbia fatto sognare e allietato le vacanze ...

Gazzetta : La Juve più in ritardo di Quanto sembrasse. Preoccupante il mancato inserimento dei nuovi” : La Juve vince a Parma con una zampata di Chiellini su calcio d’angolo ma il messaggio più Preoccupante che arriva dal Tardini, scrive la Gazzetta dello Sport è che “se il vecchio resta affidabile come sempre, nel cantiere del nuovo i lavori sono più in ritardo di quanto sembrasse”. A dimostrarlo non è stata la partita, ma la scelta della formazione da parte di Sarri. Il tecnico, scrive la rosea, ha mandato in campo la Juventus ...