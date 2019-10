Peter Hook dei Joy Division sulla morte di Ian Curtis | “Parlate | cercate aiuto”

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019)dei Joyè ancora profondamente segnato dalladell'ex compagno di band Ian, morto suicida il 18 maggio 1980 nella sua casa di Macclesfield. Insieme pubblicarono un solo disco in studio, Unknown Pleasures (1979), seguito dall'album postumo Disorder (1980) che decretò la fine discografica della band che successivamente risorse nei New Order. In una recente intervista rilasciata a NME,ritorna sul contesto che portò Ianalla tragica fine: "Si è sposato che aveva solo 19 anni, subito dopo ha avuto una bambina (Nathalie, avuta dalla moglie Deborah Woodruff, ndr) e si era ritrovato con un mutuo da pagare e un lavoro a tempo pieno. Poco dopo si era messo a fare il cantante punk e aveva formato una band. Poi si è ammalato di epilessia. Si era ritrovato pieno di oneri che lentamente lo avevano fatto precipitare nel baratro". Ancora più ...

