Aprire una lavanderia a gettoni e iniziare a guadagnare

Netflix e l’indagine sul fisco della Procura di Milano : «Apriremo una sede in Italia» : Il numero uno della piattaforma di intrattenimento risponde all’indagine della Procura di Milano, anticipata dal Corriere, e annuncia un accordo con Mediaset

Mika a «Che tempo che fa» : «Fare pace con me stesso per Aprire una nuova porta sulla mia carriera» : Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika ...

Antibiotico-resistenza - scoperta una chiave per Aprire le “porte” del super-batterio e combatterlo : L’Antibiotico-resistenza, che uccide 700mila persone all’anno nel mondo, è una delle sfide più dure per i ricercatori. Ora affrontarla potrebbe essere più facile grazie alla scoperta del meccanismo molecolare con cui aggirare la resistenza agli antibiotici da parte di uno dei quattro batteri più pericolosi del mondo, secondo la classifica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo studio, pubblicato su Nature ...

Pd : Pellicani - 'bisogna Aprire una stagione nuova' (2) : (AdnKronos) - "L'uscita di Renzi -sottolinea- e di un numero consistente di parlamentari dal Pd, anche se non mette in discussione la tenuta del governo appena insediato, impone comunque l’apertura di un confronto franco sulla natura e sul futuro del Partito Democratico, che ha percorso un decennio

Pd : Pellicani - 'bisogna Aprire una stagione nuova' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - "In queste ore tormentate in cui il Pd sta consumando una scissione dolorosa, nessuno ha dubitato della mia permanenza nel partito. Ciò perché il mio atteggiamento è sempre stato molto chiaro. Sono approdato al Pd dopo un percorso civico che mi ha consentito di essere

Pd : Pellicani - ‘bisogna Aprire una stagione nuova’ (2) : (AdnKronos) – “L’uscita di Renzi -sottolinea- e di un numero consistente di parlamentari dal Pd, anche se non mette in discussione la tenuta del governo appena insediato, impone comunque l’apertura di un confronto franco sulla natura e sul futuro del Partito Democratico, che ha percorso un decennio segnato da diverse scissioni con un altissimo grado di conflittualità interna. Sarebbero state necessarie più unità e ...

Pd : Pellicani - ‘bisogna Aprire una stagione nuova’ : Venezia, 18 set. (AdnKronos) – “In queste ore tormentate in cui il Pd sta consumando una scissione dolorosa, nessuno ha dubitato della mia permanenza nel partito. Ciò perché il mio atteggiamento è sempre stato molto chiaro. Sono approdato al Pd dopo un percorso civico che mi ha consentito di essere eletto in Consiglio Comunale a Venezia, come il più votato del centrosinistra. Mi sono iscritto al Pd nella convinzione che, ...

Pd - Zingaretti : «Aprire una nuova stagione di alleanze con il M5s». Ma i Cinque Stelle : «Non è all’ordine del giorno» : Il segretario dem: «Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo l’Italia su un programma chiaro, perché non provare anche nelle regioni?»

La Cei attacca : “Il sì al suicidio assistito Aprirebbe una voragine irreversibile” : Roma. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è intervenuto all’incontro sul suicidio assistito promosso dal tavolo Famiglia e vita che ha riunito l’Associazione medici cattolici italiani, il Forum delle famiglie, il Forum sociosanitario, il Movimento per la Vita e l’Associazione Scie

Perché Barcellona è una delle città migliori se vuoi Aprire una startup : (Foto: Getty Images) Probabilmente quando pensiamo a Barcellona abbiamo quasi tutti un’idea abbastanza univoca: pensiamo allo sport, al turismo, ai grandi festival musicali popolari in tutto il mondo. Ma c’è un’altra faccia che Barcellona sta spingendo: quella legata all’innovazione, alle startup e all’imprenditoria. Il ruolo di Barcellona sta diventando sempre più strategico. Tra le aziende più importanti che vi hanno sede possiamo annoverare ...

Governo - Meloni : “M5s volevano Aprire i palazzi come una scatoletta di tonno? Sono diventati il tonno che tratta col Pd” : L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di ...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - Aprire la crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...