Prezzi benzina | diesel e gpl | prosegue la fase di calma | listini invariati

Prezzi benzina - diesel e gpl : quiete sui listini : Calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,589 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,596, pompe bianche 1,570), diesel a 1,479 euro/litro (-1, compagnie 1,485, pompe bianche ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi stabili : stabilità sulla rete carburanti italiana: non si segnalano oggi movimenti dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio si registrano leggere limature. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia‘ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è di 1,590 euro al litro con i diversi marchi che ...

Benzina - diesel e gpl : prevale la calma sui listini dei Prezzi : prevale la calma sui listini dei prezzi dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self ...

Prezzi Carburanti : ENI sale sul Gpl - fermi benzina e gasolio : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,595 euro/litro (invariato, compagnie 1,601, pompe bianche ...

Benzina - diesel e gpl : i Prezzi restano invariati : invariati i prezzi alla pompa questa mattina. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,595 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,601, pompe bianche 1,575), diesel a 1,484 euro/litro (invariato, compagnie 1,491, pompe bianche 1,467). Benzina ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ribassi alla pompa per ENI e Q8 : Due movimenti al ribasso nella giornata di sabato: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. I dati della Staffetta relativi all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la media per la benzina self service a 1,594 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,601, pompe bianche 1,575), per il diesel a 1,484 euro/litro (-2, ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : movimenti in discesa sulla rete : Movimento in discesa sulla rete carburanti italiana: Eni ha ridotto di 1 centesimo i Prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza scosse in attesa di recepire l’intervento di Eni e le eventuali contromosse delle altre compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Benzina - diesel e gpl : ancora Prezzi fermi alla pompa : Restano fermi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. I dati della Staffetta Quotidiana e di Quotidiano Energia relativi all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano come media la Benzina self service a 1,597 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,575), il diesel a 1,486 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,467). Il Gpl, infine, va da 0,591 a 0,617 (no logo 0,586). L'articolo Benzina, diesel e gpl: ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di calma : prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana, mentre sul territorio si osservano piccole limature. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,597 euro litro, con i diversi marchi che vanno da 1,597 a 1,610 euro/litro (no logo 1,576). Il prezzo medio praticato ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi stabili : Invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15 mila impianti: Benzina self service a 1,596 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,603, pompe bianche 1,573), diesel a 1,486 euro/litro (+1, compagnie 1,493, pompe ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma piatta sui listini : Quarto giorno di quiete sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Sui Prezzi praticati si riversano i rialzi dei giorni scorsi, soprattutto per quanto riguarda le pompe bianche. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,595 ...

Benzina - diesel e gpl : bonaccia sui Prezzi consigliati : Torna la bonaccia sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre i prezzi praticati recepiscono i rialzi dei giorni scorsi. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,592 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,600, pompe ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : movimento al ribasso : Sui Prezzi dei carburanti alla pompa si registra questa mattina un movimento al ribasso: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Ip ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Prezzi benzina dopo attacco droni in Arabia Saudita - Federconsumatori segnala rincari : La Federconsumatori fa sapere che, all'indomani dell'attacco tramite droni alle raffinerie petrolifere in Arabia Saudita, già si parla di un aumento dei Prezzi della benzina a causa del rally di quasi del 20% del Brent, e del 15% per il WTI - West Texas Intermediate. La crisi di offerta per fortuna è durata poco, visto che già gli USA hanno attinto alle riserve strategiche, così come l'Arabia Saudita ha fatto sapere che al più presto ...