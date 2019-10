Nuoto | condannati a 16 anni i due aggressori di Manuel Bortuzzo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È arrivata oggi la sentenza riguardante l’aggressione al nuotatore, che fu vittima di una sparatoria, insieme alla fidanzata Martina, lo scorso 2 febbraio in piazza Eschilo a Roma. L’atleta subì una lesione midollare completa, per la quale è rimasto paralizzato alle gambe. Il gup di Roma ha condannato a 16di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, riconoscendo la premeditazione. I duesono stati giudicati con rito abbreviato per le accuse di duplice tentato omicidio premeditato e aggravato, per le quali il pm aveva chiesto una condanna a 20di reclusione. alessandro.farina@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: profilo Facebook

