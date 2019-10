Libri universitari | Amazon regala un buono da 15€ ai clienti Prime Student

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Per tutti gliiscritti aarriva una bella sorpresa da: fino alla fine di novembre è possibile ricevere unsconto di 15€ da spendere sul sito, a fronte dell'acquisto di alcuni. Ecco come funziona la promozione, quali sono i termini e le condizioni e come funziona, il programma fedeltà diche costa la metà e offre gli stessi vantaggi di

larpanet : @leo_the_teacher @PaolaPagliaro I libri di scuole elementari, medie e superiori sono di ottima qualità, sia editori… - simonefloris7 : @JoeBlac77878320 @AlextarYT @EdoardoR @carlosibilia Cmq sia sei tu contro i libri universitari... - Scontividilo : ?? #offerte ?? #concorsi ?? Super promozioni Amazon Libri: acquista libri universitari e/o fumetti per ottenere due di… -