Abusi su minori tratti in trappola all’oratorio | 3 persone ai domiciliari

Minori : Renzi - ‘Abusi da colpire - partiti non strumentalizzino’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Di Salvini mi fa arrabbiare il modo con cui strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c’è un abuso sui bambini è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi dei bambini, perchè non è un partito che fa un abuso ad un bambino, è un criminale, è un uomo vergognoso uno che abusa di un bambino e deve ...

Il cardinale australiano George Pell ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna per Abusi sessuali su minori : Il cardinale australiano George Pell, ex stretto consigliere di Papa Francesco, ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna a sei anni di carcere per abusi sessuali su minorenni. È la sua ultima possibilità di

Usa - chiesta l’incriminazione di 12 ex sacerdoti nel Missouri per presunti Abusi su minori : “Uno scandalo di vasta portata e duraturo nel tempo”. Eric Schmitt, procuratore generale del Missouri, definisce così l’inchiesta che ha portato alla luce una lunga serie di abusi e condotte improprie nei confronti di minori da parte di uomini di Chiesa nello Stato americano. Gli atti relativi a 12 persone, che in passato hanno ricoperto il ruolo di sacerdoti, saranno inviati ai magistrati locali che potranno avviare procedimenti penali nei loro ...

Forteto - Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop teatro degli Abusi sui minori : “Causa solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...

Abusi sessuali su minori - Corte suprema conferma condanna al cardinale Pell : La Corte suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dal cardinale George Pell contro una sentenza che lo ha dichiarato colpevole di Abusi sessuali su minori. Il cardinale australiano sta scontando in carcere una condanna a sei anni. "E' una grande vittoria", ha commentato uno degli avvocati delle vittime, Chrissie Foster. "C'è ancora tanta gente che soffre, ma la notizia di oggi regalerà un po' di speranza", ha detto ...

Usa - Jeffrey Epstein si sarebbe tolto la vita in carcere : era accusato di Abusi su minori : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 7:30 locali, a Manhattan, il noto quartiere di New York, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, Jeffrey Epstein, 66 anni, conosciuto per essere una delle persone più ricche del mondo, era un miliardario infatti, si sarebbe tolto la vita nella sua cella della casa circondariale newyorchese. L'uomo pare sia stato trovato esanime proprio dal ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di Abusi e traffico di minori : Il finanziere miliardario Jeffrey Epstein è morto suicida in carcere. Epstein è stato travolto da uno scandalo sessuale esploso lo scorso luglio, quando in casa sua furono ritrovati dvd di ragazze minorenni. Il finanziere americano è stato accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. Epstein – secondo quanto riportano ora diversi media – sarebbe stato trovato senza vita nella sua cella nel ...

Si è suicidato in cella Jeffrey Epstein - milionario accusato di Abusi minori : Il ricchissimo finanziere Usa Jeffrey Epstein, accusato di avere abusato di ragazze minorenni tra il 2002 e il 2005, é stato ritrovato senza vita in cella ieri sera. Lo ha rivelato Abc News, citando fonti della polizia. Già un mese fa Epstein aveva tentato il suicidio. Il gestore di hedge fund, 66 anni, amico di ricchi e potenti e come l'ex presidente Bill Clinton e l'attuale Donald Trump, era stato arrestato a metà a luglio a New York con ...

