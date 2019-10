Smartphone | il sistema Android è di nuovo in pericolo E stavolta è in gioco la sicurezza

Samsung vuole Smartphone più sicuri : ecco il nuovo sistema di accesso tramite PIN : È stato approvato un nuovo ed interessante brevetto Samsung che propone un sistema unico e singolare per la gestione delle sicurezza del proprio smartphone. Dopo il brevetto che mostrava il display mobile nei nuovi smartphone Samsung, la compagnia deposita un nuovo patent che prende in considerazione il riconoscimento delle dita utilizzate per sbloccare il telefono. Come si può vedere dall’immagine qui sopra, l’idea di ...

Il sistema satellitare europeo Galileo è usato da un miliardo di Smartphone nel mondo : Il sistema di navigazione satellitare Galileo è un successo. È la soluzione europea alternativa al GPS statunitense, che da fine 2016 fornisce segnali precisi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione. Questa settimana supererà il miliardo di utenti connessi da smartphone non solo in Europa, ma da tutto il mondo. Il dato è stato ufficializzato dal Commissario per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI Elzbieta ...

Il sistema operativo per Smartphone Android 10 è arrivato sui telefoni Pixel : Android 10, la nuova versione del sistema operativo per smartphone, è disponibile dal 3 settembre per i telefoni Pixel, cioè quelli direttamente prodotti da Google, che sviluppa anche Android. È quindi probabile che Google ritenga Android 10 pronto per essere

Huawei ha il suo sistema operativo - ma (per ora) niente Smartphone : Eccolo il sistema operativo di Huawei. Si chiama HarmonyOS: esiste (come era già stato confermato) ed è pronto a partire camminando sul filo: dimostrare che la casa cinese può farcela, ma sottolineando che Android è sempre la prima scelta. Non è (ancora) tempo di guerra Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group, ha mostrato i muscoli e affermato – durante la conferenza per gli sviluppatori – che il sistema operativo sarebbe in grado di ...

