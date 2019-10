Inter-Juve | non solo spettacolo | finalmente una gara senza veleni e strascichi arbitrali

Record per Inter-Juventus : è il match più visto di sempre su Sky : Non è solo la Juventus ad esultare dopo la sfida contro l’Inter, gara che ha permesso ai bianconeri di tornare in testa alla classifica e di fermare la formazione di Antonio Conte, che fino a quel momento era a punteggio pieno. Anche in casa Sky, che ha trasmesso la gara, la soddisfazione è tanta: il […] L'articolo Record per Inter-Juventus: è il match più visto di sempre su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Inter-Juventus domina il #SerieATwitterClub : Il settimo turno di Serie A si chiude con lo spettacolare posticipo di San Siro, che ha visto affrontarsi Inter e Juventus, in un match valido per la conquista della vetta in campionato. Il Derby d'Italia è anche il match vincitore del #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato, che mette in […]

Ignazio La Russa - il tweet su Lukaku - Icardi e i piselli dopo Inter-Juve è esilarante. Poi si scusa : “Ho esagerato” : “Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande #InterJuve #Inter”. così ha scritto su Twitter Ignazio La Russa, senatore FdI e agguerritissimo tifoso interista, dopo l’esito del big match di domenica sera tra Inter e Juventus, conclusosi con la sconfitta dei nerazzurri. Un tweet ironico e esilarante che si basa sul paragone ...

Garanzini : il testa a testa tra Inter e Juve è destinato a durare tutto il campionato : La Juve vince e ristabilisce le gerarchie in campionato riprendendosi il comando che l’Inter le aveva sottratto in questo avvio di campionato, ma scrive Garanzini sulla Stampa Ma la doppia reazione nerazzurra, al vantaggio iniziale di Dybala e a quello definitivo di Higuain, dice che l’Inter non finisce certamente qui. Il testa a testa tra Inter e Juve Anzi, il testa a testa è destinato a durare probabilmente per tutto il ...

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Calciomercato Juve : Kane vorrebbe lasciare il Tottenham - bianconeri Interessati (RUMORS) : La Juventus, dopo il successo contro l'Inter, si appresta a recuperare energie fisiche e mentali considerando la pausa per le nazionali. Tanti bianconeri andranno a giocare con le rispettive nazionali, ma affrontare la sosta con una vittoria netta a San Siro contro l'Inter (che porta la Juventus prima in classifica), garantisce ulteriore consapevolezza e tranquillità alla squadra di Sarri. Oltre al calcio giocato, uno degli argomenti principali ...

Mura : Inter-Juve non decide lo scudetto - ma ribalta le gerarchie : Inter-Juve non ha deluso, è stata la partita che ci si aspettava. Bella partita, bellissima a tratti, scrive Mura su Repubblica oggi. È il secondo 1-2 che l’Inter subisce in pochi giorni. Barça e Juve, non c’è da vergognarsi. Conte ha già una squadra che gli somiglia, ma il lavoro non è finito. La Juve parte subito forte e la piazza con Dybala, ma l’Inter non si lascia scoraggiare e pareggia con il migliore in campo. Pesa molto la ...

Inter : persa la battaglia con la Juventus - ma la stagione è lunga : Il Derby d'Italia non ha disatteso le aspettative e, davanti a 75.923 spettatori, Inter e Juventus hanno dato vita ad un match intenso, vibrante e appassionante. Con la vittoria ottenuta ieri sera i bianconeri di Sarri hanno ribadito che chi vuole vincere il campionato dovrà ancora fare i conti con i Campioni d'Italia e che l'obiettivo della stagione 2019 - 2020 è lo stesso degli altri anni: continuare a vincere in Italia e provare a vincere in ...

Calciomercato Juventus - Interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

Inter-Juve - siparietto di Conte dopo la sconfitta : “Loro come un grattacielo - costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” : “La Juve è un grattacielo, non è facile costruire partendo dalla base con loro di fronte. Ma Dobbiamo essere visionari e trovare la luce. Certo, loro dove pescano e pescando lo fanno bene…” l’ammissione di Antonio Conte in conferenza stampa. L'articolo Inter-Juve, siparietto di Conte dopo la sconfitta: “Loro come un grattacielo, costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” proviene da Il Fatto ...

Serie A - l’incertezza dura solo due mesi : la Juve è ancora troppo superiore. Anche per l’Inter : La sorpresa della nuova Inter di Antonio Conte e il fantasma della vecchia Juventus di MassimilianoAllegri. Le sei vittorie consecutive dei nerazzurri e qualche balbettio dei bianconeri. I dubbi su Maurizio Sarri, l’attesa, la rivalità, il derby d’Italia. Tutto molto coinvolgente. Ma dopo due mesi di “chiacchiere” ci sono ancora i bianconeri davanti a tutti. Inter-Juventus è un duro risveglio per tutti quelli che speravano di assistere al ...

Imma Tataranni - la fiction di Rai 1 vince ancora la gara di ascolti. Juve-Inter da record - Barbara D'Urso con Giorgia Meloni fa il 13 - 3% - Fabio Fazio l'8% : La domenica sera, com'è noto, è televisivamente affollata. Gongola però Rai1 grazie a Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera regala la vittoria della serata alla prima rete del servizio pubblico. L'episodio "I giardini della memoria" è stato visto da 4.401.000 e il 19,5% di share, ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5. Non è la D'Urso si ferma al 13,3% di share con 2.273.000 telespettatori

Battuta l'Inter - Dybala e Higuain riportano la Juventus in vetta alla classifica : Ieri sera, domenica 6 ottobre, San Siro è stato lo scenario che ha ospitato Inter-Juventus, sfida da sempre affascinante non fosse altro per il forte agonismo che i due club esprimono in campo, a causa della grande rivalità. I bianconeri tra ritorni e novità hanno saputo fare la differenza battendo i nerazzurri di Antonio Conte, reduci da sei vittorie consecutive che avevano garantito loro il primato in classifica, complice il pareggio della ...