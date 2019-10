Chef Rubio | dopo le polemiche sulla sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo

Chef Rubio - flop d'ascolti dopo le parole contro i poliziotti : Le polemiche social non giovano allo Chef Rubio televisivo. Almeno a guardare i dati Auditel. Lo Chef ed ex rugbista, protagonista quotidiano di controversie e invettive sui social network, è in onda dal 15 settembre nel prime time del Nove con la nuova trasmissione Rubio alla Ricerca del Gusto Perd

Polemiche non aiutano Chef Rubio : crolla il programma sul Nove - : Francesca Bernasconi Il programma condotto da Chef Rubio è passato da 1,82 all'1% di share, dopo le Polemiche sulla sparatoria di Trieste Chef Rubio è un fiume in piena. Solo negli ultimi due giorni, si è scagliato contro almeno tre soggetti diversi e dalle pagine dei suoi social scatena una polemica dopo l'altra. L'ultima è stata quella in merito alla sparatoria di Trieste, nella quale due poliziotti hanno perso la vita. ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Chef Rubio fuori controllo - dopo i poliziotti insulta pure Giletti : "Mortacci vostri. Amore mio..." : dopo aver detto la sua sui poliziotti uccisi a Trieste, Chef Rubio se la prende pure con Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, domenica sera, ha criticato il cuoco-star per quel commento ritenuto imprudente e offensivo: "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa uno non sente al

Non è l’Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : “Prima di scrivere bisognerebbe pensarci cento volte”. Lui : “Stufo delle stron***” : Dibattito acceso sulla triste e dolorosa vicenda dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi con 29 colpi, durante uno scontro a fuoco con il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Appena è avvenuto il fatto Chef Rubio aveva affidato ai social il primo commento a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che ...

Trieste - Giletti attacca Chef Rubio : Hai scritto una stro.... : Il giornalista contro Gabriele Rubini: "Appena succede qualcosa si sente la necessità di scrivere la prima stronzata. Vi prego, ragionate un po' di più". Dopo la polemica nata per il post di chef Rubio in riferimento alla tragedia di Trieste, anche Massimo Giletti ha voluto prendere una posizione netta. Il giornalista, in diretta negli studi de La7, ha affermato: "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa uno non sente altro che la ...

Per Chef Rubio i poliziotti non sanno fare il loro mestiere : da pentole e fornelli a esperto di armi è un attimo : “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra“. Questo il tweet di chef Rubio ha indignato l’Italia. Per fortuna. Perché se sdoganiamo il parere di un pinco pallino qualsiasi come se fosse legge, vuol dire che siamo ...

Chef Rubio - Rita Dalla Chiesa lo accusa : «Vergognati. Sapesse almeno cucinare» : «Vergognati per la tua immensa pochezza». Rita Dalla Chiesa interviene senza mezzi termini nella polemica scoppiata in seguito alle parole di Chef Rubio sulla sparatoria di ieri nella questura di Trieste costata la vita a due agenti di polizia. Il caso l’ha toccata personalmente dal momento che la conduttrice è figlia del generale ucciso Dalla mafia nel 1982. «Allora – scrive sul social la conduttrice -, adesso basta con questa ...

Fedriga : Chiederò la chiusura del programma tv di Chef Rubio : Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, va all'attacco di Rubio dopo le parole sulla sparatoria in questura Le polemiche su Chef Rubio non si placano. Dopo la provocazione lanciata sui social in cui ha definito gli agenti di polizia "impreparati", si è scatenata una bufera di reazioni con le parole durissime di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni che hanno definito "stupido" e "Vergognoso" il tweet di Rubio sulla sparatoria di ...