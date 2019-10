Calcio,divorzio tra Di Francesco e Samp

E' già finita l'avventura di Dialla. La società blucerchiata comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con il tecnico pescarese e il suo staff "per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Die staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata", così si legge nella nota del club. E' così saltata la prima panchina in serie A e, a breve, dovrebbe arrivare anche l'esonero di Giampaolo. A rischio c'è anche Andreazzoli del Genoa.(Di lunedì 7 ottobre 2019)