Siria | ecco il boia di Raqqa Il miliziano accusato di aver sgozzato 100 persone rivela

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Èdi, con le proprie mani, almeno cento. Tanto daconquistato, negli anni trascorsi nello Stato islamico, il soprannome di “di“. In più, per le autorità belghe, è sospettato di essere coinvolto negli attentati di Bruxelles del 22 marzo del 2016, in cui morirono 35. Dal suo conto corrente, infatti, partirono 3500 euro in favore di Mohammed Ali Abrini, l’uomo col cappello, protagonista dell’esplosione della bomba all’aeroporto. Si chiama Anouar Haddouchi, nome di battaglia Abou Souleyman al-Belgiki, ha 35 anni e viene dal Belgio. Lo incontriamo, ora che è prigioniero delle Ypg (i battaglioni del Kurdistanno alleati degli Usa) nella cittadina di Rmeilan. “Voglio tornare a casa, voglio una vita normale per me e per la mia famiglia“. Haddouchi è stato arrestato a marzo, dopo la caduta di ...

