Roma | scrofa uccide un uomo e ferisce bimbo di 2 anni

Fonte : blogo

(Di domenica 6 ottobre 2019) In un insediamento abusivo di rom a Corcolle, nella periferia di, undi 50oggi ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una. È successo in via Lunano, quando un bambino di dueè entrato nel recinto dei maiali per vedere i maialini appena nati, mentre suo padre, un 34enne, lo guardava. La, però, per proteggere i propri cuccioli, ha aggredito ile ha ferito mortalmente il 50enne che stava cercando di difenderlo.Il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale di Tivoli e, secondo le prime informazioni, sarebbe in gravi condizioni. Intanto nell'insediamento in cui è avvenuto il drammatico incidente sono arrivati la polizia scientifica e i carabinieri della compagnia di Tivoli.Non è ancora chiaro dalle prime ricostruzioni se il bambino era entrato da solo nel recinto o se il 50enne lo aveva accompagnato proprio per fargli vedere i ...

