M5S | arriva la stretta  dei vertici | in 274  dai probiviri |  100 i dissidenti già fuori

Regione Abruzzo - rinviata la seduta sul referendum sul maggioritario voluta dalla Lega. Bagarre con M5S e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È Bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

Salvini ospite a Atreju : M5S-Pd non arrivano alla fine - litigano su tutto : Attacca il premier Giuseppe Conte e l'alleanza giallo-rossa il leader della Lega ospite di Atreju, la Festa di Fratelli d'Italia a Roma, con Giorgia Meloni ad ascoltarlo sorridente mentre viene intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. L'alleanza di centro-destra invece c'è, ricorda Salvini. "Li aspetto al varco questi vigliacchi e siamo pronti a tornare al governo più forti di prima, passando dal voto e non dalle ...

Pd-M5S - con il governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

Scontenti dentro M5S. Barillari arriva a ipotizzare una scissione "con tanti altri" : I tormenti all’interno del Movimento 5 stelle, nelle ore in cui si intensifica la trattativa per formare un esecutivo con il Partito democratico, iniziano a esternarsi. Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, scrive un duro post su Facebook: “Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico bibbiano. Non dimentico i 1.043 Arrestati Pd negli ultimi 7 anni”. Il ...

M5S - arriva la 'bomba di Bugani "Voto su Rousseau fondamentale" : "Sulla trattativa non dico nulla, il voto su Rousseau è fondamentale, i tempi sono stretti ma, indipendentemente da questa trattativa, il Movimento 5 Stelle sono gli iscritti e sono sicuro che si esprimeranno. Per me l'ultima è... Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5S vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Crisi - la diretta – Pd-M5S - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5S-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Un accordo dettagliatissimo. Prodi indica come si può arrivare a un Governo Pd/M5S : Un Governo di legislatura, altrimenti meglio niente. Provare a portare avanti la legislatura, perché “anche se il ritorno alle urne non è di per se stesso una patologia, deve essere considerato un’ultima ratio” in una Repubblica parlamentare. Romano Prodi firma sul Messaggero un editoriale in cui prova a indicare la strada attraverso cui potrebbe nascere un nuovo esecutivo frutto di un accordo fra Movimento 5 ...