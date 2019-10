Riassetto Mediaset - Vivendi chiede i danni al biscione : Vivendi ha impugnato la delibera con cui il 4 settembre l’assemblea di Mediaset ha approvato il progetto Media for Europe. Ieri il gruppo di Cologno ha ricevuto l’atto di citazione in cui i francesi chiedono al Tribunale di Milano in primo luogo di «annullare la deliberazione approvata dall’ assemblea». Vivendi , azionista con il 29% dei […] L'articolo Riassetto Mediaset , Vivendi chiede i danni al biscione è stato ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...