Salvini a Raggi: "Incapace, si dimetta"

Manifestazione della Lega al Campidoglio contro la Sindaca di Roma. Presenteche chiede le dimissioni del primo cittadino."E'il peggior sindaco di Roma dal dopoguerra ad oggi" afferma il leader leghista.Altre frasi: "E'una incosciente e,mette addirittura a rischio la salute dei bambini che vanno a scuola", "Sarai brava a fare la cuoca,la mamma,l'avvocato,ma fare il sindaco non è il tuo mestiere". In risposta i consiglieri M5S espongono cartelli"Questo non è il Papeete","Roma non ti vuole" e gli offrono un mojito.(Di venerdì 4 ottobre 2019)