La maledizione dei due Matteo

Matthew McConaughey - «Serenity» e la maledizione dei pettorali : In perenne oscillazione tra il regstro leggero e quello più cupo, d'autore, Matthew McConaughey ci ha abituati ai suoi alti e bassi. Prima dell’Oscar per la strepitosa performance in Dallas Buyer Club lo conoscevamo per i magnifici pettorali e i balletti: ve lo ricordate in Magic Mike di Steven Soderbergh? Non solo. L’attore americano faceva collezione di commedie leggere e romantiche: da Sahara con Penelope Cruz a Come farsi lasciare in dieci ...